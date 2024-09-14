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Около ресторана на улице Гарибальди произошел конфликт с применением оружия

У ресторана на юго-западе Москвы произошел конфликт, который закончился закончился стрельбой. Прокуратура города начала проверку, сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого применено оружие.

Информации о пострадавших нет.

Ранее произошла стрельба на Патриарших прудах у ресторана «Аист». Неизвестный мужчина поругался с посетителями заведения и начал стрелять в воздух. Всего прозвучало 5–7 выстрелов. Стрелявшего задержала полиция.