Около 50 катков с искусственным льдом работают в парках Подмосковья

Около 50 катков с искусственным льдом работают на территории подмосковных парков в зимний период, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Открытых катков у нас 48, лыжных трасс в парках — 62 и 37 тюбинговых горок», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что к данным местам массового отдыха имеются общие требования: прокат зимнего инвентаря, белый лед и техника для заливки, лыжня, туалеты и урны, регистрация горок в Гостехнадзоре и Минэкологии, фудтраки и тележки, инструктора, а также брендирование «Зима в Подмосковье».

По словам зампреда правительства, с 31 декабря по 11 января зафиксировано 890 тыс. посещений катков в подмосковных парках. Это на 200 тыс. посещений больше аналогичного периода прошлого года (+24%).

Хайкин добавил, что по поручению Воробьева были открыты 3 катка в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). Это Власиха, Краснознаменск и Звездный городок. На катках работают пункты проката, также заключены контракты на обслуживание объектов.

Ранее Воробьев сообщил, что при развитии общественных пространств важно не только количество благоустроенных территорий, но и их содержание, безопасность и наполнение, ориентированное на запросы жителей.

Глава региона отметил, что за последние годы власти провели большую работу по благоустройству. Это одна из целей национального проекта.

