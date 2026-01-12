Воробьев: нужно обращать внимание на качественное оснащение парков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что при развитии общественных пространств важно не только количество благоустроенных территорий, но и их содержание, безопасность и наполнение, ориентированное на запросы жителей.

Глава региона отметил, что за последние годы власти провели большую работу по благоустройству. Это одна из целей национального проекта.

«В Подмосковье мы уже привели в порядок более 40 лесопарков, городских парков. И здесь, я думаю, для всех очевидно, все это заметили: какое большое количество наших жителей — и стар, и млад — занимаются спортом, отдыхают, гуляют, общаются, знакомятся в местах отдыха. Тем более что Подмосковье становится красивее и безопаснее», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что важно и дальше обращать внимание, как на качество содержания парков, так и на наполнение всем тем, что важно для жителей региона.

