сегодня в 11:10

Около 2 тыс человек пришли в президентскому дворцу Обрелиани в Тбилиси

Почти 2 тыс. человек собрались у президентского дворца Обрелиани в центре Тбилиси в ожидании заявления Саломе Зурабишвили, сообщает РИА Новости .

В воскресенье в 10:00 по Москве в здании грузинского парламента началась торжественная церемония инаугурации шестого президента республики Михаила Кавелашвили.

Собравшиеся у президентского дворца граждане держат государственные флаги и выкрикивают лозунги. При этом у здания парламента протестующие отсутствуют. У здания дежурят сотрудники полиции.

Ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что покинет резиденцию главы государства после инаугурации представителя правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили.