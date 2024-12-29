«Я уношу с собой легитимность»: Зурабишвили покинет резиденцию президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что покинет резиденцию главы государства Дворец Орбелиани после инаугурации Михаила Кавелашвили, сообщает «Sputnik Грузия» .

«Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности», — сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула в брифинге перед сторонниками, что в воскресенье истек срок ее ультиматума правящей партии «Грузинская мечта» и ее основателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых выборов в парламент страны.

Ранее Зурабишвили не признала итогов парламентских выборов 26 октября и считает нелегитимным избранного президента Кавелашвили.