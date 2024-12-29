«Я уношу с собой легитимность»: Зурабишвили покинет резиденцию президента Грузии
Зурабишвили заявила, что покинет резиденцию президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что покинет резиденцию главы государства Дворец Орбелиани после инаугурации Михаила Кавелашвили, сообщает «Sputnik Грузия».
«Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности», — сказала Зурабишвили.
Она подчеркнула в брифинге перед сторонниками, что в воскресенье истек срок ее ультиматума правящей партии «Грузинская мечта» и ее основателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых выборов в парламент страны.
Ранее Зурабишвили не признала итогов парламентских выборов 26 октября и считает нелегитимным избранного президента Кавелашвили.