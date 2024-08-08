«Все. Океан. Разворачиваемся»: в Сети публикуют кадры потопа в Москве

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В Москву пришла непогода. В Сети появляются видео от местных жителей, которые пытаются проехать на автомобилях через огромные лужи, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Столицу подтапливает. Дождь будет идти весь день 8 августа. Жителям Москвы советуют не передвигаться по улице, а ездить в метро.

На опубликованных кадрах заметны глубокие лужи. Машины едут медленно и стараются объезжать ямы, чтобы не получить гидроудар двигателя.

«Все! Океан. Разворачиваемся», — говорит водитель на одном из видео и жалуется, что не может проехать уже в третьем месте.

Ранее сообщалось, что в Московский регион 8 августа, помимо дождя, придут гроза и ветер. Однако температура будет держаться на уровне 22-24 градусов тепла.