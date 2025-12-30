Охотовед указал на локацию, где точно не надо искать пропавших Усольцевых

Красноярский охотовед с большим опытом работы в тайге и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк поделился с NGS24.RU информацией о том, что в день исчезновения семьи Усольцевых очевидцы наблюдали два вертолета. Он считает, что пропавших нет на Кутурчинском Белогорье.

«В день выхода семьи Усольцевых на маршрут в том районе было два вертолета. Это достоверно мне сообщили источники, которые работают в системе аэронавигации. Один из бортов был „Робинсон“ с посадочными полозьями, и его реально видели. По моей информации, он садился на дороге между двух деревень — от места, где припаркована машина Усольцевых, это где-то 4–6 километров», — заявил Беленюк.

Известно, что в день пропажи семьи погодные условия резко ухудшились, и версия о том, что семья покинула Кутурчинское Белогорье на вертолете, была отклонена следственным комитетом.

В СК региона также сообщили, что в районе исчезновения семьи Усольцевых отсутствуют какие-либо специально оборудованные вертолетные площадки. Даже вертолет МЧС совершал посадку и взлет на значительном удалении от предполагаемого места происшествия.

Охотовед уверен, что Усольцевых не следует искать на Кутурчинском Белогорье. Он склоняется к тому, что их исчезновение не связано с насильственным перемещением с целью сокрытия улик в другом месте. Эксперт уверен на 100%, что они не погибли в этом районе.

Ранее в расследовании по делу об исчезновении семьи Усольцевых появилась версия о том, что они могли покинуть лес в Красноярском крае с помощью вертолета. Ирина, Сергей и их пятилетняя дочка ушли из дома 28 сентября 2025 года. На следующий день сын Ирины сообщил о пропаже родителей, после чего их начали активно искать, но до сих пор не нашли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.