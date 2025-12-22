Могли улететь из тайги на вертолете: новая версия исчезновения Усольцевых

В социальных сетях и ряде средств массовой информации появилась версия о том, что пропавшая семья Усольцевых могла улететь из Кутурчинского Белогорья на вертолете. Рядом якобы есть площадка, где можно посадить такую технику, сообщает Ngs24.ru .

При этом сотрудники Следственного комитета региона опровергают информацию о том, что Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь могли покинуть район на вертолете. Там, где Усольцевы исчезли, оборудованных площадок для такого воздушного транспорта нет.

Даже сотрудникам МЧС на вертолете приходилось садиться и подниматься на большом расстоянии. Важным фактором является то, что в момент пропажи семьи погода сильно испортилась. Никто бы не смог увезти их, отметили в СК.

При этом следователи не знают, летали ли вертолеты в день исчезновения семьи над Кутурчинским Белогорьем или нет.

Семья Усольцевых пошла на прогулку 28 сентября. 29 сентября сын Ирины сообщил о пропаже родственников. Их ищут с 30 сентября, но не могут найти.

