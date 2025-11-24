Официально: в России запретили слово ж**а

сегодня в 14:21

В новом Толковом словаре государственного языка от СПбГУ официально признали нецензурным привычное слово ж**а, сообщает SHOT .

Всего в словарь внесли 45 тысяч слов. Некоторые новые нормы прошли согласование с Минюстом.

Ранее в орфографическом словаре русского языка как государственного прописали два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Это решение принял Институт русского языка им. Виноградова РАН.

Также весной стало известно, что в России готовится к публикации толковый словарь традиционных духовно-нравственных ценностей. Инициатива направлена на унификацию терминологии для органов власти и общественных организаций.

