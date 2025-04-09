Глоссарий духовных ориентиров: в России готовят словарь ценностей

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В России готовится к публикации толковый словарь традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщает «Парламентская газета» .

Инициатива направлена на унификацию терминологии для органов власти и общественных организаций, сказано в публикации.

Как отметил председатель движения «Отцы России» Андрей Коченов, многие понятия, такие как «гуманизм», имеют разные трактовки — западную и российскую, что затрудняет совместную работу.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что словарь уже разработан консорциумом вузов и проходит этап обсуждения. Документ станет частью реализации указа президента о защите традиционных ценностей.

В ближайшее время во всех регионах страны пройдут общественные обсуждения для выработки конкретных мер по сохранению духовно-нравственных ориентиров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ об Основах государственной политики в области исторического просвещения.