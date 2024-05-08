Путин подписал новый указ для укрепления Русского мира

Президент России Владимир Путин 8 мая подписал новый указ, которым утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения, целями которого станет в том числе укрепление Русского мира, говорится в тексте документа, размещенного на официальном портале правовой информации .

«Реализация государственной политики в области исторического просвещения будет способствовать поддержанию и укреплению общероссийской гражданской идентичности на основе присущей российскому обществу системы ценностей, любви к Родине, сопричастности к истории России и уважения к предкам, усилению сплоченности российского общества, поддержанию гражданского мира и согласия на основе объективного осмысления исторического прошлого», — говорится в подписанном Путиным указе.

Указ вступил в законную силу с момента его подписания. Госполитика будет направлена на укрепление Русского мира через духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Речь идет и о сохранении памяти о значимых для страны событиях, истории других народов, которые проживают на территории страны.

Основы госполитики также предусматривают работу с гражданами России, которые проживают за пределами родной страны. Целью такой просветительской деятельности будет сохранение их самоидентификации как русских. Ознакомиться с полным текстом указа можно на сайте правовой информации.

Ранее Путин подписал указ о национальных целях развития страны в ближайшие шесть лет. В документе также указаны перспективные цели до 2036 года.