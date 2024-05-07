Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях на ближайшие 6 лет и на перспективу до 2036 года, полный текст документа опубликован на официальном сайте Кремля .

В ближайшие годы в стране будут делать все, чтобы сохранить население, укрепить здоровье и благополучие людей, а также улучшат меры поддержки для семей. Власти будут уделять внимание воспитанию патриотичной и социально ответственных личностей, а также реализовывать потенциал каждого человека.

Согласно подписанному Путиным указу, в РФ будут уделять большое внимание комфортной и безопасной среде для жизни, доступности жилья на первичном рынке, экологии, технологиям и устойчивости экономики.

В частности, планируется повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Владимир Путин 7 мая официально вступил в должность российского президента после выборов, которые состоялись в марте 2024 года. Инаугурацию главы государства посетили 2,6 тысячи человек.