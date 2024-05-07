Песков: на инаугурацию Путина были приглашены почти 2,6 тыс человек
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Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, около 2,6 тыс. человек были приглашены на торжественную церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вступления в должность главы государства.
«Это, естественно, и наши народные избранники, сенаторы, это руководство правительства, администрации (президента России — ред.), доверенные лица президента, личные гости», — уточнил Песков.
По его словам, впервые глава государства принял решение пригласить на церемонию детей, с которыми он общался за последние годы.
Ранее Путин вступил в должность президента России. Он принес положенную по закону присягу.