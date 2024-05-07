Путин вступил в должность президента России

сегодня в 12:06

Глава государства принес присягу на Конституции РФ и официально вступил в должность президента РФ.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права, и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства», — сказал Путин на торжественной церемонии в Кремле.