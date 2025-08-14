В РФ утвердили 2 варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В орфографическом словаре русского языка как государственного прописали два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Это решение принял Институт русского языка им. Виноградова РАН, сообщает РИА Новости .

Теперь допустимой формой считается произношение указанных слов «мильон» и «мильярд». Это правило распространяется и на иные формы слов: «мильонный», «мильярдный».

В предисловии словаря подчеркивается, что он нужен для фиксации собственно орфографической нормы, но среди его задач нет нормализации современного словоупотребления в языке, так как этим занимается толковый словарь.

В орфографическом словаре русского языка как государственного указаны в основном слова стилистически нейтральные, но нужда учитывать особенности употребления госязыка в текстах обусловила включение в книгу для некоторых из них пометок, среди которых и «для передачи разговорного произношения».