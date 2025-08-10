Офицер Росгвардии зарегистрировал сотни гастарбайтеров в казарме на Кубани

Бывшего начальника штаба одной из войсковых частей Росгвардии Владимира Скобелева обвиняют в организации преступного сообщества и получении взяток за фальшивую регистрацию мигрантов в казарме на Кубани, сообщает «Коммерсант» .

В уголовном деле также фигурируют предполагаемые сообщницы росгвардейца — военнослужащие и сотрудницы МВД России. Всего в деле фигурирует 116 эпизодов получения взяток.

Краснодарский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении росгвардейца и 11 его сообщников, которыми являлись военнослужащие и сотрудницы МВД России. Так, 7 человек обвиняются по ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем с использованием своего служебного положения). Также им вменяется получение взяток организованной группой (116 эпизодов по ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, всего с июля 2020 по март 2022 года в отдельном батальоне материального обеспечения войск национальной гвардии РФ временную регистрацию получили несколько сотен человек. Стоимость регистрации на год составляла 20 тыс. рублей, а ежегодное продление обходилось в ту же сумму.

По свидетельствам клиентов, процесс получения фиктивной регистрации был чётко организован: люди передавали деньги и необходимые документы посредникам, а затем в установленный срок приходили в миграционный отдел и без лишних формальностей получали паспорта с отметками о прописке.

