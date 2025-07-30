Мигранта-отца семерых детей передумали выдворять из России после одного звонка

В Екатеринбурге накануне планировалось выдворить из страны этнически русского уроженца Узбекистана Виктора Шилова, который последние 22 года жил на Урале и стал отцом семерых детей, но не смог получить гражданство. Мужчина уже стоял в аэропорту в наручниках и готовился идти в самолет, но сопровождавшим его силовикам внезапно позвонил следователь, сообщает E1.RU .

Виктор родился в русской семье в Узбекской ССР. Более 20 лет он проживал на Урале, однако за все это время так и не смог получить необходимые документы. Недавно ему отказали в предоставлении убежища и приговорили к выдворению из РФ.

Вчера, 29 июля, Виктор уже стоял с билетом на самолет на стойке регистрации, однако сопровождавшим его правоохранителям внезапно позвонил следователь. По словам многодетного отца, телефонные переговоры силовиков продолжались примерно 20 минут — в итоге с мужчины сняли наручники и повезли в Каменск-Уральский, где он проживал.

«Следователь говорит: „Как они тебя выдворяют? Тебе уже гражданство делают“. Я не верил своим ушам. Он сказал сопровождающим: „Снимайте наручники, освобождайте его“. Меня освободили и повели из аэропорта. Сотрудники сами были удивлены, говорили: „Ни фига, как тебе повезло, Витек“», — вспомнил уралец.

На руку Виктору сыграло и то, что самолет в Узбекистан задерживался на 3 часа.

Сейчас Шилов находится в центре временного содержания иностранцев и ждет оформления паспорта. По словам Виктора, ему говорят, что отпустят из центра уже через неделю. После освобождения русский многодетный отец намерен заключить официальный брак и заняться оформлением других документов.