Одному из обвиняемых в убийстве Моторолы дали пожизненное

Обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы вынесен приговор Южным окружным военным судом, сообщает РИА Новости .

В числе обвиняемых Василий Чурилов, Александр Погорелов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Прокурор требовал назначить им от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.

Тимошенко обвиняли в шпионаже и приготовлении к нему, Чурилова — по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Ена — в содействии террористической деятельности. В результате судебного процесса Тимошенко осудили на 12 лет, Чурилова — на 13 лет, Ена — на 17 колонии строгого режима.

Пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима судья назначил Погорелову. Его признали виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ.

Командир войсковой части № 08806 Вооруженных сил ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства на крыше лифта в его доме.