«Одноклассники» запустили «Афишу» с бесплатными событиями для пенсионеров

Социальная сеть «Одноклассники» открыла раздел «Афиша» с бесплатными мероприятиями для людей старшего возраста. Сервис уже работает в 16 регионах, сообщает пресс-служба ОК.

В разделе собраны события в регионах: занятия по здоровью и спорту, творческие встречи, обучение, экскурсии и другие активности программ активного долголетия и центров общения старшего поколения.

Пользователи могут выбрать мероприятие, ознакомиться с описанием и записаться бесплатно — внутри соцсети или на сайте организатора. Также доступна функция напоминания.

Сейчас «Афиша» работает от Калининградской области до Хабаровского края. В календаре представлены мастер-классы, театральные события, спортивные занятия, экскурсии и встречи «серебряных» волонтеров.

«Мы видим, что программы активного долголетия помогают людям старшего возраста поддерживать социальные связи. Одноклассники — площадка, где многие из них ежедневно общаются и читают новости. Поэтому мы собрали региональные афиши в привычном формате внутри соцсети, чтобы пользователям было проще узнавать о событиях рядом с домом», — прокомментировал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

В ближайшие месяцы компания планирует расширить сервис на другие регионы и добавить новые функции.

