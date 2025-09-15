«Одноклассники» создали раздел с контентом для пользователей старшего возраста

В разделе ОК для старшего возраста есть материалы по здоровью и кулинарии

Социальная сеть «Одноклассники» запустила раздел с авторским контентом от более чем 300 экспертов по темам, востребованным среди пользователей старшего возраста, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

«Одноклассники» открыли новый раздел с проверенным контентом от признанных и начинающих авторов платформы. В разделе представлены 4 основные рубрики: здоровье, политика, сделай сам и еда. Тематики выбраны с учетом интересов аудитории старшего возраста.

В создании раздела участвуют свыше 300 экспертов. В рубрике «Здоровье» публикуются материалы от известных специалистов, таких как Елена Малышева и Александр Мясников. Пользователи могут задавать вопросы о здоровом образе жизни и получить ответы от специалистов, а также использовать мини-приложения, например, «Дневник питания». В разделе «Еда» доступны рецепты и советы по приготовлению блюд, в «Политике» — актуальные новости, а в «Сделай сам» — материалы по DIY и творчеству.

Все публикации проходят предварительную проверку и доступны в виде статей или коротких видеороликов. Новый раздел призван облегчить поиск интересующего контента для пользователей и повысить вовлеченность аудитории. Авторы получают дополнительные возможности для продвижения своих материалов.

Директор по продукту ОК Александр Москвичев отметил, что запуск раздела позволит пользователям находить качественные материалы по востребованным темам, а авторам — увеличить охват и взаимодействие с целевой аудиторией.

Перейти в новый раздел можно из ленты, нажав кнопку «Поиск» в правом верхнем углу, или через рекомендации при просмотре тематических постов.