Одно из крупнейших лифтостроительных предприятий РФ посетил Денис Мантуров

Москва является один из наиболее крупных потребителей и производителей лифтов в стране. Почти половина всех производимых в России подъемников приходится на столицу. Завод «МЭЛ» производит подъемно-транспортное оборудование уже более 70 лет. На сегодняшний день специализация предприятия — выпуск лифтов. Также производство выпускает электрооборудование, трансформаторные подстанции и скоростные лифты. Также «МЭЛ» делает лифты, отличающиеся скоростью подъема до 4 м/с. Предприятие входит в топ-5 крупнейших производителей лифтов. По состоянию на конец 2024 года завод планирует получить сертификат на лифты со скоростью до 7 м/с. Освоить новые компетенции и увеличить объемы выпуска отечественные лифтостроители смогли после ухода из России заграничных производителей. В течение последних двух лет количество вводимых лифтов «МЭЛ» увеличилось больше чем вдвое.

«Гарантированный спрос на российскую продукцию лифтостроения, выпускаемую, в том числе, данной площадкой, обеспечивает программа замены лифтового хозяйства, курируемая Минстроем. Нашим производителям есть, куда расти, и они стараются не упустить эту возможность, занимая освободившиеся на рынке ниши», — сказал Мантуров.

Он отметил, что Москва оказывает таким производителям всю необходимую поддержку.

Меры поддержки, предложенные правительством столицы, помогают промышленникам в закрытии потребностей рынка, расширении предприятия, разработке новой продукции, а также в реализации инновационных проектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, по масштабному инвестиционному проекту «МЭЛ» запустил производство высокоскоростных лифтов со скоростью до 4 м/с, а также в начале текущего года получил сертификат на серийное производство такого оборудования.

«Новый цех позволит предприятию увеличить ежегодный объем изготавливаемой продукции почти в 1,5 раза — с 2,7 тыс. до 4 тыс. единиц», — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что в новом цеху смогут работать 85 человек.

Во время посещения предприятия обсуждали развитие отрасли, включая защиту внутреннего рынка. Руководство завода считает, что она нужна для того, чтобы отечественная лифтостроительная отрасль реализовала запланированные инвестпроекты и раскрыла свой потенциал.

На сегодняшний день «МЭЛ» входит в пятерку лидеров российских производителей лифтов. Порядка 65% производимой продукции завод поставляет в Московский регион, а 35% — в другие регионы. В апреле прошлого года завод производство получило статус промкомплекса, который предоставляет право на налоговые льготы. Мера поддержки позволяет предприятию сэкономить до 33,1 млн рублей. Освободившиеся средства завод может направить на приобретение современного оборудования, расширение ассортимента и на собственное развитие.