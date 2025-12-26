Одна мысль вызывает усталость: психолог о введении 6-дневной рабочей недели

«Предложение ввести шестидневную рабочую неделю, озвученное академиком РАН Геннадием Онищенко, вызывает как минимум недоумение. Даже если пока это всего лишь обсуждение, с психологической точки зрения эта тема попадает в триггерную точку. Особенно уязвима семейная система. Когда и взрослые, и дети живут без полноценного выходного, возрастает напряжение в отношениях, растет количество конфликтов и снижается качество общения. Отдых превращается не в восстановление, а в смену задач. Между тем мировой опыт идет в противоположную сторону. В ряде стран тестируется четырехдневная рабочая неделя, и результаты показывают снижение уровня стресса», — отметила Орехова.

Она обратила внимание на то, что во многих регионах в школах уже введена шестидневная учебная неделя. Психолог подчеркнула, что даже при формальной пятидневной рабочей неделе у многих родителей не остается времени на полноценный отдых. Орехова считает, что дискуссии о повсеместном введении шестидневной рабочей недели лишь усиливают ощущение перегрузки и чувства несправедливости.

С психологической точки зрения, это чревато хронической усталостью, повышенной раздражительностью и ухудшением способности к эмоциональному восстановлению. Все это со временем негативно отразится на производительности труда, уверена эксперт. В контексте психологии труда, увеличение количества рабочих дней редко способствует повышению эффективности. Зачастую это приводит к совершению ошибок и эмоциональному выгоранию. Даже одно упоминание о шестидневной неделе воспринимается как сигнал о недостатке времени на отдых и восстановление. Это неизбежно скажется на здоровье и уровне жизни как взрослых, так и детей, заключила Орехова.

