Одна из старейших жительниц Подмосковья умерла в возрасте 105 лет
В Подмосковье скончалась 105-летняя Мария Апалькова
В подмосковных Химках скончалась одна из старейших жительниц региона, 105-летняя Мария Ильинична Апалькова, которая пережила войну и два страшных голода, сообщает сайт MK.Ru.
Мария Апалькова на протяжении долгой жизни ежедневно делала зарядку и соблюдала дробное питание. Пережитые война и голод закалили ее характер и выносливость.
Апалькова жила в любви к своей семье, близким, а особенно — к внукам и правнукам.
Ранее в Ступино 100-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Донич. Долгожителя с юбилеем поздравил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.