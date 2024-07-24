Одна из старейших жительниц Подмосковья умерла в возрасте 105 лет

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В подмосковных Химках скончалась одна из старейших жительниц региона, 105-летняя Мария Ильинична Апалькова, которая пережила войну и два страшных голода, сообщает сайт MK.Ru .

Мария Апалькова на протяжении долгой жизни ежедневно делала зарядку и соблюдала дробное питание. Пережитые война и голод закалили ее характер и выносливость.

Апалькова жила в любви к своей семье, близким, а особенно — к внукам и правнукам.

Ранее в Ступино 100-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Донич. Долгожителя с юбилеем поздравил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.