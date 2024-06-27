В Ступино 100-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Донич

«Ваше славное, героическое поколение выстояло в тяжелейшем испытании, от исхода которого зависела судьба Родины и мира. Такие люди — ориентир, на который равняемся мы, и будут равняться наши дети, внуки и правнуки. Низкий Вам поклон! Крепкого здоровья, добра и благополучия», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа вручил ветерану цветы и подарки от Губернатора Московской области и от себя лично.

Анатолий Леонтьевич родился в Хабаровске. В день 18-летия, в 1942 году, призван на фронт. Участвовал в боях на Дальнем Востоке, в том числе в Русско-Японской войне. Отслужив на восточных рубежах 7 лет, вернулся в город Комсомольск, где начал трудовой путь сварщиком на строительстве атомных подводных лодок. Работал на одном предприятии — заводе № 199 имени Ленинского комсомола (Амурский судостроительный завод).

В Ступино Анатолий Донич переехал вместе с женой в конце 80-х ближе к семье, к внуку Евгению. С 2013 года дедушка с внуком живут вместе.

Ветеран награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

