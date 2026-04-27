Одна из школьниц, превративших сахалинского учителя в «педофила», сбежала из РФ

Школьники, которые с помощью нейросетей превратили сахалинского учителя физики в «педофила», оказались отличницами. Одну из девочек родители уже увезли из России, сообщает Amur Mash .

Ранее местные паблики сообщали, что в Сахалинской области подростки монтируют фейковые видео, на которых обвиняют учителей в педофилии, и выкладывают в интернет.

Инцидент произошел в школе в Южно-Сахалинске. Около трех недель назад в Сети появился фейковый аккаунт преподавателя физики Ивана К. В нем публиковали различные непристойности, созданные с помощью искусственного интеллекта.

По словам адвоката Егора Конюхова, это проделки двух учениц 7 и 8 классов и восьмиклассника из другой школы. Обе были на хорошем счету, а у подростка педагог даже не вел занятия.

Когда все вскрылось, одну из девочек родители увезли из страны — минимум на месяц. При этом уголовная ответственность школьникам не грозит, так как они не достигли 16-летнего возраста, но их семьи поставят на учет в ПДН. Кроме того, с семей могут взыскать компенсацию, а самих мелких хулиганов отправить в спецучреждение.

