Одиноко бредет меж заборов: бесхозный бык разгуливает по подмосковной деревне

сегодня в 16:35

Бесхозный бык уже несколько дней гуляет по улицам деревни в Серпухове

Прохожие и водители заметили бесхозного быка в округе Серпухов. Животное сняли на видео, сообщает «МК: срочные новости» .

Парнокопытное прогуливается по улицам в районе деревни Борисово уже несколько дней.

На видео из деревни показано, что бык спокойно ходит между заборами, не особо реагируя на машины.

Ранее гуляющее кабанье семейство увидели на обочине дороги в Жуковском.

