Одиноко бредет меж заборов: бесхозный бык разгуливает по подмосковной деревне
Бесхозный бык уже несколько дней гуляет по улицам деревни в Серпухове
Фото - © скриншот
Прохожие и водители заметили бесхозного быка в округе Серпухов. Животное сняли на видео, сообщает «МК: срочные новости».
Парнокопытное прогуливается по улицам в районе деревни Борисово уже несколько дней.
На видео из деревни показано, что бык спокойно ходит между заборами, не особо реагируя на машины.
Ранее гуляющее кабанье семейство увидели на обочине дороги в Жуковском.
