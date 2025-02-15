Один из первых рэперов Самары Шайн погиб в зоне СВО

В субботу в Самаре состоялась церемония прощания с Максимом Ермоловым с позывным Шайн, погибшим в зоне специальной военной операции. Ермолова называли одним из первых самарских рэперов, сообщает kp.ru .

«С болью в сердце сообщаю, что 1 декабря на СВО погиб очень близкий, родной наш человек — Максим Ермолов, позывной „Шайн“», — написала подруга военнослужащего на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ермолову было 43 года. По словам друзей музыканта, Максим заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, где провел около 1 года.

В конце 90-х Ермолов одержал победу в конкурсе на создание лучшей музыкальной заставки в стиле рэп для местной радиостанции. Вскоре он познакомился с рэпером Александром Мальцом, известным также как Капа. Рэперы начали выпускать совместные треки, а в 2025 году Ермолов начал сольную карьеру.

Ранее в ходе боев в Волчанске Харьковской области погиб российский военный Тасболат Ибрашев, остановивший колонну армии Грузии в 2008 году.