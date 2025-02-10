Под Харьковом погиб герой видео, остановивший колонну во время войны в Грузии

На СВО погиб военный Ибрашев, остановивший колонну армии Грузии в 2008 году

Во время боев в Волчанске Харьковской области погиб российский военный Тасболат Ибрашев, сообщает «Белорусский силовик» . Боец прославился после войны в Грузии в 2008 году, когда в Сети появилось видео, на котором он не дает проехать грузинской армейской колонне.

Ибрашев погиб 3 февраля 2025 года на харьковском направлении. Прочих подробностей о его гибели не приводится.

По данным военных блогеров, знаменитое видео с Ибрашев было снято в августе 2008 года, во время «Пятидневной войны». На кадрах военный стоял посреди дороги с пулеметом наперевес, не пуская колонну грузинских военных через российский блокпост. Видео было снято у города Гори.

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