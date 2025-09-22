Одежду Zara, Bershka, Stradivarius начали продавать в магазинах «Твое»

В настоящий момент открыты 9 точек продаж в Москве, Петербурге, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. В Северной столице бренды можно найти в ТЦ «Охта Молл».

При этом одежда Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho представлена только в избранных розничных магазинах. Онлайн-заказ и предварительное бронирование этих товаров не предусмотрены.

После начала СВО испанская компания Inditex сообщила о своем уходе с российского рынка. По всей стране закрылись более 500 точек продаж брендов Bershka, Pull & Bear, Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Oysho и Stradivarius.

Ранее стало известно, что в РФ закрылось большинство магазинов французского бренда нижнего белья и домашней одежды Etam. Первый магазин открылся в России в 2004 году.