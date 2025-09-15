Большинство магазинов европейского бренда Etam закрылось в России

«Основная и единственная причина закрытия, на мой взгляд, — очень плохие финансовые показатели последних лет», — отметил президент Magic Group, создатель Slava concept, вице-президент Союза торговых центров Александр Перемятов.

Он подчеркнул, что у компании были убытки из-за продолжающегося потребительского кризиса в стране. Закрытие магазинов никак не связано с геополитическими событиями.

Бизнесмен напомнил, что на конец прошлого года у Etam в РФ было около 30 магазинов, большинство — в Москве и Санкт-Петербурге, еще несколько — в регионах.

Etam — бренд нижнего белья и домашней одежды из Франции. Он был основан в 1916 году. Первый магазин Etam в России открылся в 2004 году. Сейчас сайт онлайн-магазина также не работает.