Очередной украинский танк уничтожили в приграничном районе Курской области

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Минобороны РФ: еще один танк ВСУ уничтожили в Курской области

Военнослужащие «Северной» группировки войск обнаружили и ликвидировали украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видно, как боевая машина противника движется по дороге. Затем танк взрывается, в небо поднимается столб огня и черные клубы дыма.

В оборонном ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ выявили танк ВСУ с помощью беспилотника. Боевая техника была уничтожена точным попаданием управляемого боеприпаса.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил РФ выбили украинских военных из 9 населенных пунктов Курской области.