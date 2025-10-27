Очередная серия рейдов по выявлению нелегальных мигрантов прошла в Щелкове

В городском округе Щелково в очередной раз прошла серия рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. На этот раз проверка прошла в микрорайоне Чкаловском и рабочем поселке Монино, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Щелковское» и представители Администрации городского округа из управлений территориальной безопасности, потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы, а также главного управления региональной безопасности Московской области, а также отряд народной дружины вновь вышли на рейд, для того чтобы проверить, все ли иностранные жители округа соблюдают миграционное законодательство Российской Федерации.

В рамках первого рейда правоохранительные органы делали обход по точкам общественного питания. Проверили документу у семи иностранных граждан, один из их был задержан и доставлен в отделение полиции для составления протокола.

Второй рейд прошел 24-го октября в Монино. Место было выбрано не случайно. В правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о нелегалах. Службы проверили четыре объекта, в их числе рынок, жилой дом и торговые точки. Нарушители были обнаружены в двух из них. У восьми человек проверили документы, трое из них задержаны и доставлены в отделение для составления протокола.

Рейды проводят не только в общественных местах, но и точечно: на местах работы или жительства мигрантов. Нарушителям миграционного законодательства грозит уголовная или административная ответственность вплоть до выдворения за пределы страны с дальнейшем запретом на въезд в Россию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.