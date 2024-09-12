Очередь в военкомат образовалась в подмосковных Люберцах

Очередь из мужчин призывного возраста образовалась в военном комиссариате городского округа Люберцы. Жители муниципалитета намерены встать на воинский учет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Военкомат расположен на Октябрьском проспекте и обслуживает несколько подмосковных городов. В четверг утром у здания образовалась очередь из более чем 100 человек, среди которых как русские мужчины, так и иностранцы, получившие гражданство РФ.

Предположительно, очередь в люберецком военкомате может быть связана с действиями МВД, которое запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на воинский учет.

По мнению жителей Люберец, работа военкомата может быть организована более эффективно.