МВД запросило данные о натурализованных гражданах, не вставших на воинский учет

МВД РФ запросило в военных комиссариатах дополнительные данные о натурализованных гражданах, которые после получения российского гражданства так и не встали на воинский учет, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале .

В стране приступили к реализации поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Они предполагают лишение гражданства натурализованных граждан, не вставших на воинский учет.

Волк напомнила, что за 8 месяцев этого года МВД приняло решение о прекращении гражданства 1117 натурализованных лиц. Все они совершили преступления на территории России.

Ранее Минцифры предложило с 1 декабря 2024 года запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда на территорию РФ. Эксперимент пройдет в 2 этапа.