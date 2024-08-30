Минцифры хочет провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

Минцифры России предложило с 1 декабря 2024 года запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда на территорию РФ. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент пройдет в 2 этапа. Сначала въезжающие в Россию иностранцы будут сдавать биометрию в нескольких пунктах пропуска. Затем в рамках II этапа для безвизового въезда в страну иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в спецприложении и подавать заявление с данными и информацией о целях визита.

Согласно проекту постановления, для визита в РФ в визовом режиме приезжающим необходимо подать документы на оформление визы. При этом порядок ее оформления не изменился.

Эксперимент не коснется граждан Республики Беларусь, детей до 6 лет, дипломатов и членов их семей.

В пресс-службе министерства отметили, что дополнительные сведения о въезжающих помогают повысить уровень безопасности в стране. Правила будут действовать на постоянной основе, если пилотный проект будет признан успешным.

Ранее стало известно, что на территории России в текущем году проживает 630 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них — граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. С 2025 года в России планируют запустить реестр контролируемых лиц.