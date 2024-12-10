«Очень много проблем»: Путин высказался о сидящих в колониях россиянах

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Путин об условиях содержания россиян в колониях: здесь очень много проблем

Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что необходимо продолжать работу по сокращению числа россиян, отбывающих наказания в колониях. Глава государства также заявил, что условия, в которых содержатся заключенные граждане, изобилуют проблемами, сообщает ТАСС .

Путин подчеркнул, работу над сокращением числа «так называемого тюремного населения» нужно вести дальше.

«Во-вторых, конечно, должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся — здесь очень много проблем», — добавил руководитель страны.

Владимир Путин также заявил о важности фиксаций военных преступлений, совершенных ВСУ. По словам президента, СПЧ с 2022 года направляет в ООН, ОБСЕ, Евросоюз, главные международные СМИ, правозащитные организации и посольства материалы, подтверждающие, что украинские боевики убивают мирных жителей и пренебрегают правами человека.

10 декабря в мире празднуется Международный день прав человека.