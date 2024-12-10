Путин назвал важной работу по фиксации военных преступлений ВСУ

Совет по развитию гражданского общества и правам человека России с 2022 года направляет в ООН, Евросоюз, ОБСЕ, правозащитные организации, посольства других государств, ключевые мировые СМИ материалы об игнорировании прав человека и убийствах мирных жителей украинскими боевиками. Президент России Владимир Путин на заседании совета в Международный день прав человека назвал это важной работой, сообщает пресс-служба Кремля.

Уже создан 21 бюллетень. Они составлены на русском и английском языках. Документы отправляют на около 1,8 тыс. иностранных адресов.

Путин обратился к членам совета по развитию гражданского общества и прав человека. Он отметил, что эти люди часто бывают в новых регионах. Они понимают, в чем нуждаются местные жители.

«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений», — добавил Путин.

Президент отметил, что члены совета продолжают рассказывать об этом всем странам мира.