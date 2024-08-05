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Обыски прошли у генерала Шестерова по делу о хищениях в парке «Патриот»

Обыски прошли в доме и на рабочем месте замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова, который был задержан по делу о крупном мошенничестве, сообщает ТАСС .

«В настоящее обыски прошли в доме у Шестерова и на рабочем месте. Изъята документация, необходимая для доказательной базы», — заявили в правоохранительных органах.

В настоящее время с высокопоставленным офицером проводятся следственные действия.

Как сообщает РБК, в рамках расследования уголовного дела на генерал-майора Шестерова и директора подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова наложен арест на банковские счета.

В понедельник силовики задержали Шестерова и Ахмедова по подозрению хищении денежных средств, которые были выделены на работу парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).