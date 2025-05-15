Обыски и задержания прошли в издательстве Individuum

Как сообщает само издательство, в данный момент их коллеги допрашиваются в качестве свидетелей, однако окончательный круг подозреваемых пока не определен.

«Мы всегда работали строго в рамках закона и надеемся на скорое разрешение ситуации», — отмечается в официальном заявлении Individuum.

По данным Би-би-си, среди задержанных оказались Дмитрий Протопопов, занимавший руководящие должности в Popcorn Books и Individuum, а также бывший директор по продажам Павел Иванов. Примечательно, что часть фигурантов, включая Иванова и сотрудницу бухгалтерии, уже не работали в компании на момент задержания.

Этот инцидент стал продолжением громкого дела об экстремизме, в рамках которого ранее были задержаны топ-менеджер и десять сотрудников издательского холдинга «Эксмо», владеющего контрольным пакетом Individuum.