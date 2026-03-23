Обвиняемый в мошенничестве продюсер Разин заявил о тяжелой болезни

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, обвиняемый в мошенничестве, рассказал, что тяжело болен. Он заявил о наличии у него бессрочной инвалидности II группы и медицинском заключении об общей утрате здоровья на 60%, сообщает ТАСС .

Согласно документам, медики рекомендовали ему передвигаться с тростью только на короткие расстояния. При этом суд не нашел оснований для отмены заочного ареста продюсера, так как Разин не намерен возвращаться в Россию, а следственные органы неоднократно пытались установить его местонахождение.

По данным правоохранителей, продюсер длительное время не проживает по месту регистрации и фактическому адресу в РФ, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Суд также отметил, что защита не представила подтверждений того, что тяжелое заболевание препятствует содержанию обвиняемого под стражей. Речь идет о медицинском заключении, вынесенном по результатам медосвидетельствования.

Ранее экс-водитель продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина был допрошен в рамках уголовного дела о присвоении средств поэта Сергея Кузнецов.

