Бывший водитель Андрея Разина дал показания по делу о мошенничестве

Экс-водитель продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина был допрошен в рамках уголовного дела о присвоении средств поэта Сергея Кузнецова, сообщает ТАСС .

Согласно материалам дела, Разин выплачивал водителю ежемесячно 50 тысяч рублей. Свидетель сообщил, что последний раз контактировал с Разиным в 2023 году, когда тот звонил в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Почерковедческие исследования установили, что Разин многократно использовал поддельные документы для присвоения авторских отчислений. Оригинал договора с Юрием Шатуновым, найденный вдовой певца, предоставлял Разину лишь права на публикацию информации о группе, однако продюсер создавал фальшивые версии путем манипуляций с страницами.

Разину грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.