Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин скрывается от следствия в США

Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин, которого объявили в РФ в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, скрывается от следствия в США, сообщает ТАСС .

В правоохранительных органах рассказали, что у Разина, помимо гражданства РФ, есть гражданство Турции. Продюсер не собирается возвращаться в страну для проведения следственных действий.

Ранее в отношении Разина было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с финансами поэта Сергея Кузнецова. По результатам проведенной экспертизы материальный ущерб составил около 500 млн рублей, но это неокончательная сумма.

Разину грозит до 10 лет колонии за фальсификацию документов и сомнительные финансовые операции.

