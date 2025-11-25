Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин скрывается от следствия в США
Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин, которого объявили в РФ в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, скрывается от следствия в США, сообщает ТАСС.
В правоохранительных органах рассказали, что у Разина, помимо гражданства РФ, есть гражданство Турции. Продюсер не собирается возвращаться в страну для проведения следственных действий.
Ранее в отношении Разина было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с финансами поэта Сергея Кузнецова. По результатам проведенной экспертизы материальный ущерб составил около 500 млн рублей, но это неокончательная сумма.
Разину грозит до 10 лет колонии за фальсификацию документов и сомнительные финансовые операции.
