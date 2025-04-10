Обвиняемая в присвоении 28 млн руб москвичка объявила голодовку в СИЗО Дагестана

Танцовщица и психолог из Москвы Анастасия Гойсан объявила голодовку в дагестанском СИЗО, где она находится уже более полугода. Девушку обвиняют в присвоении 28 млн рублей, но она считает, что дело сфабриковано ее экс-возлюбленным Ибрагимом — сыном высокопоставленного сотрудника ФСБ, сообщает MSK1.ru .

По версии следствия, преступление было совершено в Махачкале, хотя защита утверждает, что Анастасия там никогда не была.

«В связи с беззаконием и произволом правоохранительных органов Республики Дагестан и судей, насильственным доставлением меня в Республику Дагестан, в которой я до этого никогда не была, я объявляю голодовку до тех пор, пока мне не назовут дату, когда я была в Махачкале и якобы брала деньги», — написала девушка в заявлении.

Как рассказал адвокат Анастасии Эдуард Марцинкевич, в 2017 году москвичка познакомилась с Ибрагимом, вскоре они стали жить вместе. Ибрагим, по словам адвоката, был обеспеченным человеком и говорил о своих связях в Дагестане. Когда они решили купить дом, он попросил оформить его на Анастасию. Позже, после расставания, Ибрагим попросил переоформить дом на своего двоюродного брата Артура.

Законный представитель также заявил, что после очередного расставания Ибрагим и Анастасия продали квартиру и поделили деньги. Позже мужчина пытался возобновить отношения, но Анастасия отказала ему. Летом 2024 года к девушке пришел полицейский для опроса, а через некоторое время ее машина оказалась в розыске в Дагестане. В сентябре ее насильно доставили в Махачкалу.

Гойсан поместили в СИЗО вскоре после задержания, а через 10 дней ей предъявили официальное обвинение. Как рассказал Марцинкевич, следствие утверждает, что женщина присвоила 12 млн рублей, взятых в долг у Артура, а также 16 млн рублей от продажи квартиры. Правоохранители квалифицировали это как присвоение и растрату.

Адвокат обратил внимание на странности в деле: в Дагестане Анастасия ни разу до этого не бывала. При этом в фабуле обвинения указано, что она якобы совершила преступление на территории республики в неопределенный день в промежутке в 2,5 года.

По словам защитника, следствие сознательно не указывает точную дату предполагаемого преступления, что лишает обвиняемую возможности предоставить алиби. Сам потерпевший не может вспомнить дату передачи девушке крупной суммы.

Дело было возбуждено в Дагестане на том основании, что там проживает потерпевший. Представитель потерпевшей стороны отрицает связь Анастасии с Ибрагимом и настаивает на ее виновности.