Обучающий вебинар для производителей безалкогольных напитков проведут 24 марта

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует региональных производителей соков, воды и безалкогольных напитков о проведении обучающего онлайн вебинара, организованного комиссией Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Мероприятие начнется 24 марта в 11:00 и будет посвящено развитию индустрии напитков и законодательным основам отрасли, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В федеральных и региональных торговых сетях увеличились ассортимент и представленность продукции от отечественных производителей.

На рынке напитков продолжается внедрение электронной маркировки товаров, которая позволяет потребителю получить полную информацию о продукте: название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, артикул, номер стандарта. Кроме этого, происходят обновления документов, регулирующих индустрию, меняются тренды.

На вебинаре представители союза производителей соков, воды и напитков и независимые эксперты расскажут слушателям обо всех изменениях в отрасли. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке, заполнив обязательные поля формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.