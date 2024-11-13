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Обсуждение работ на получение стипендии главы городского округа состоялось в Мытищах

С 15 октября по 1 ноября принимались заявки на конкурс «Стипендия главы городского округа Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам городского округа Мытищи». Этот конкурс — признание и поддержка тех, кто вносит заметный вклад в развитие культурной жизни в нашем регионе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В администрации городского округа Мытищи обсудили работы, представленные на ежегодный конкурс на получение стипендии главы городского округа Мытищи. В этом году было рассмотрено 18 заявок.

«Это значительно больше, чем в прошлом году», — отметила заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Продемонстрировать свои способности можно было в двух номинациях: выдающийся деятель культуры и искусства и молодой талантливый автор. К первой группе относятся участники, занимающиеся каким-либо видом творческой деятельности и получившие общественное признание, ко второй — занимающиеся каким-либо видом творческой деятельности, возраст — до 35 лет включительно.

В будущем будут объявлены имена лидеров конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.