Общегородской субботник в парках Люберец состоится 5 апреля

Жителей городского округа Люберцы приглашают 5 апреля на общегородской субботник в лесопарк «Лесная опушка» и в Центральный парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В субботу, 5 апреля, состоится общегородской субботник. Жители городского округа Люберцы могут принять участие в санитарной очистке территории лесопарка «Лесная опушка» и Центрального парка. Все участники будут обеспечены горячим чаем и инвентарем для уборки: перчатками и мешками. Начало субботника в 10:00», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, в Центральном парке состоится творческий мастер-класс от сервиса по уходу и присмотру за детьми «Няни с Вами», игровая и концертная программы.

В лесопарке «Лесная опушка» во время субботника пройдет концертная программа от вокальной студии STKids и группы эстетического развития «Веснушки», игровая программа для детей и творческий мастер-класс от детского клуба «ПАZLИК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.