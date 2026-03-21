Обрушившаяся на Землю магнитная буря стала самой мощной за 2 месяца

Обрушившаяся на Землю магнитная буря достигла сильного уровня G3 и стала самой мощной за 2 месяца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитный шторм, начавшийся накануне около 23:00 по московскому времени продолжается до сих пор.

«Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года», — говорится в сообщении.

В январе была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия, которой лишь немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

Ученые добавили, что геомагнитный шторм продлится все выходные, а полностью обстановка нормализуется лишь во вторник.

Ранее стало известно, что новая группа пятен появилась на видимой стороне Солнца. Активность звезды не находится пока на самом дне.

