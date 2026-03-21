На Землю обрушилась магнитная буря

На Земле 21 марта на Земле началась магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Земле через 20 часов после прихода плазменного облака все же началась магнитная буря», — говорится в исследовании.

Регистрируются очень сильные полярные сияния (в районе высшего балла), но центр наиболее интенсивного свечения уже успел довольно сильно сместиться в сторону Европы.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитная буря может растянуться приблизительно на шесть дней. Вероятно также появление полярных сияний, видимых на широтах вплоть до 50–55 градусов.

С 20 по 22 марта планету накроют два наиболее мощных потока выброшенного вещества. Следующие три дня, с 22 по 24 марта, будут характеризоваться более слабыми возмущениями под влиянием «хвоста» от корональных дыр.

