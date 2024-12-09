Обновленный роддом в Химках откроет двери для пациентов в 2025 году

В городском округе Химки продолжается капитальный ремонт родильного дома на Ленинском проспекте по народной программе партии «Единая Россия». После завершения реконструкции медучреждение станет современным акушерским стационаром. Срок сдачи объекта — 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы, главврача Химкинской клинической больницы Владислава Мирзонова.

«За последние 50 лет в нашем родильном доме на свет появилось более 100 тыс. детей. Здесь трудится команда профессионалов с многолетним опытом, которая каждый день заботится о здоровье и благополучии мам и их малышей. Обновление роддома — это шаг в будущее, который позволит повысить качество медицинской помощи и создать еще более комфортные условия для химчан», — отметил Мирзонов.

Проект предусматривает создание современных палат для совместного пребывания матери и ребенка, оснащенных индивидуальными санузлами и душевыми. В обновленном роддоме будет размещено более 100 койко-мест. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для медперсонала — в подвале здания будет оборудован полноценный этаж с раздевалками, прачечной и другими необходимыми помещениями.

Кроме того, современное оборудование, включая наркозное, операционное и диагностическое, обеспечит качественное обслуживание и уход за новорожденными. Для экстренных случаев будут оборудованы две новые операционные — гинекологическая и акушерская.

Ранее в городском округе Химки также по Народной программе партии «Единая Россия» завершили ремонт во взрослой поликлинике № 2 на улице Строителей. Специалисты выполнили реконструкцию фасада, кровли, провели внутренние отделочные работы, заменили коммуникации, окна и сантехнику. В медучреждении появились комфортные зоны ожидания и инфоматы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.