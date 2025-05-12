Обновленный мемориал в память погибших участников СВО открыли в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске увековечили память участников спецоперации. Ранее с такой иницативой выступило местное отделение «Боевого Братства» и Ассоциация ветеранов СВО Московской области. Новые имена бойцов, отдавших жизни во имя Отечества, высечены на мемориале «Вечная память Героям», расположенном в самом центре города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Участие в церемонии приняли председатель Совета Московского областного отделения, руководитель Солнечногорского отделения «Боевого Братства» Андрей Воробьев, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова, а также руководители отделений Ассоциации, советник руководителя Центра военно-патриотического воспитания «Позиция», Герой Российской Федерации Рустем Клупов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, заместитель главы округа Нодар Бощеван, родственники и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в зоне СВО.

«Мы собрались все вместе, чтобы почтить память Героев, истинных защитников Родины! На камне высечены фамилии и имена 65 солнечногорцев — воинов, которые навечно вписали свой подвиг в историю страны», — сказал Андрей Воробьев.

Мемориал, созданный известным скульптором А. И. Рукавишниковым и открытый 12 декабря 2023 года в день Освобождения Солнечногорска, стал символом мужества и героизма солдат, отдавших свои жизни за мир и спокойствие на территориях Украины, ДНР и ЛНР. На его поверхности были высечены имена 47 воинов. В 2024 году память еще 20 воинов была увековечена, а на днях добавлено еще 65 имен.

«На сегодняшний день на мемориале увековечены имена 132 героев. Мы чтим их память и гордимся подвигами всех, кто ценой собственной жизни охраняет рубежи нашей Родины», — прокомментировала Наталья Нестерова.

Все участники мероприятия возложили цветы к памятникам, почтив память героев.

«Проект памятника направлен на воспитание патриотизма среди молодежи и формирование уважительного отношения к истории и подвигам предков. Важно, чтобы новое поколение осознавало значимость этих событий и ценило вклад, который сделали наши военнослужащие в защиту мира и безопасности», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Нодар Бощеван.

Также в рамках торжественной церемонии, родственникам погибших военнослужащих вручили государственные награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.